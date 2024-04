Preços do petróleo sobem mais de US$1 o barril com risco de restrição à oferta

HOUSTON (Reuters) - Os índices de referência do petróleo Brent e do West Texas Intermediate (WTI) dos Estados Unidos chegaram a subir mais de 1 dólar o barril nesta sexta-feira, com os mercados atentos a sinais de qualquer conflito direto entre Israel e Irã que possa restringir ainda mais a oferta.

O Brent fechou em 91,17 dólares o barril, alta de 0,52 dólar, ou 0,57%, enquanto o WTI dos EUA encerrou a 86,91 dólares o barril, avanço de 0,32 dólar, ou 0,37%.

Na quinta-feira, ambos os índices fecharam em seus patamares mais elevados desde outubro.