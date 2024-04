Wall Street avança após dados de emprego

Por Shristi Achar A e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street subiam nesta sexta-feira, depois que dados de emprego de março mais fortes do que o esperado apontaram para a resiliência do mercado de trabalho, embora isso signifique que o Federal Reserve não deve ter pressa em cortar as taxas de juros.

Um relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que a criação de empregos não agrícolas totalizou 303 mil vagas em março, em comparação com expectativas de 200 mil, de acordo com economistas consultados pela Reuters.