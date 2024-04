Campanha de Biden arrecada mais de US$90 mi em março e US$187 mi no 1º tri de 2024 

Por Stephanie Kelly

(Reuters) - A campanha de reeleição do presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou neste sábado que arrecadou mais de 187 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2024, quase dobrando o que havia acumulado durante o trimestre anterior.

Apenas em março, quando Biden selou a indicação do Partido Democrata, a campanha arrecadou mais de 90 milhões de dólares, após 53 milhões no mês anterior. A equipe também relatou 192 milhões de dólares de dinheiro em caixa, o que, segundo ela, é mais do que qualquer candidato democrata teve neste momento do ciclo eleitoral na história.