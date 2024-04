Uma pessoa morre e duas ficam gravemente feridas após incêndio em plataforma da Pemex no México

Um dia antes, a Pemex disse que apenas dois de seus funcionários ficaram feridos e que nenhum dos feridos foi grave, pois o incêndio foi controlado em 16 minutos.

A infraestrutura da Pemex em todo o México sofreu durante anos acidentes mortais frequentes, que os analistas muitas vezes atribuem à má manutenção e outras deficiências operacionais.

A plataforma Akal-B faz parte do antigo, mas ainda significativo, complexo Cantarell de poços de águas rasas da Pemex. O complexo produz atualmente cerca de 200 mil barris por dia de petróleo bruto, mas há duas décadas era um dos campos de maior produção do mundo, com mais de 2 milhões de bpd de produção.

Em seu comunicado, a Pemex não detalhou como a produção de petróleo e gás do complexo foi afetada. Observou que a empresa continuou a investigar a causa do incidente, bem como as ações necessárias para “restabelecer” as operações no seu centro de processamento.

(Reportagem de David Alire Garcia)