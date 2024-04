Ações da China caem por preocupações com juros dos EUA e antes de dados econômicos

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas recuaram nesta segunda-feira no retorno de feriado, acompanhando os mercados regionais devido a preocupações com as taxas de juros no exterior, enquanto os investidores aguardavam mais dados econômicos.

As ações asiáticas iniciaram a semana em baixa, enquanto o dólar se firmava, com os investidores avaliando o momento dos cortes nos juros pelo Federal Reserve, na esteira de mais um relatório surpreendente sobre empregos nos Estados Unidos.

O foco dos investidores nesta semana será o relatório do índice de preços ao consumidor dos EUA. Na China, os dados de crédito, as leituras de inflação e os números do comércio também serão divulgados nesta semana.