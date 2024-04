Dólar à vista fecha em baixa de 0,65%, a R$5,0320 na venda

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou a segunda-feira em baixa ante o real, numa sessão marcada por ajustes de preços após as altas recentes no Brasil e pelo recuo da moeda norte-americana também no exterior, em meio ao avanço do minério de ferro no mercado internacional.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,0320 reais na venda, em baixa de 0,65%. Em abril, a divisa acumula alta de 0,33%.