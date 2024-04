Grupo FarmaBrasil lança plataforma de patentes de medicamentos

Dados da plataforma mostraram que, de 2006 a 2020, o número de pedidos de patentes na área farmacêutica feitos por empresas sediadas no Brasil subiu 185%, a 334, mas ainda está abaixo das empresas com sede no exterior. No mesmo período, o número de depósitos de patentes de companhias não residentes subiu a 3.334 (+201%), quase dez vezes mais ao de pedidos brasileiros.

"Esta é uma ferramenta importante tanto para o governo analisar e fundamentar iniciativas estratégicas para o Complexo Econômico Industrial da Saúde quanto para a indústria identificar oportunidades de investimento", disse o vice-presidente e ministro do Mdic, Geraldo Alckmin, em comunicado.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas; )