Minério de ferro avança com apostas de estímulo e reabastecimento pós-feriado

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, atingindo o valor mais alto em quase duas semanas, impulsionados pela esperança de possíveis medidas para reforçar o fraco setor siderúrgico na China e pelas expectativas de uma onda de reabastecimento pós-feriado por parte das siderúrgicas do país.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 3,19%, a 791,5 iuanes (109,42 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subiu 6,15%, para 104,4 dólares a tonelada, também o valor mais alto desde 26 de março.