Montadoras de veículos veem mercado interno aquecido, mas exportação recua

A participação de veículos elétricos e híbridos subiu para 7,5% no primeiro trimestre ante 4,3% no final de 2023, sendo equivalente a 36 mil unidades, pouco menos de um terço do total dessa categoria licenciada em todo o ano passado.

Com a produção estável, os estoques de veículos novos à espera de compradores fecharam março em 222,3 mil unidades ante 217,6 mil em fevereiro, distantes de níveis pré-pandemia de entre 330 mil e 340 mil unidades, segundo os dados da Anfavea.

Esse volume não inclui os cerca de 20 mil a 30 mil veículos híbridos e à combustão que estão em portos esperando liberação ambiental de fiscais do Ibama, que estão em greve desde o início do ano, estimou o presidente da Anfavea, citando que a situação também tem afetado as exportações do setor.

Questionado quando o setor poderá ver a publicação final de todo o conjunto regulatório do programa automotivo Mover, lançado via medida provisória do governo federal no final de dezembro, o diretor executivo Igor Calvet, afirmou que "até o final de maio teremos a publicação plena". Calvet se referiu à aprovação da MP do Mover no Congresso e o projeto de lei sobre o programa.

Uma portaria do governo publicada no final de março já trouxe algumas das regras, mas o chamado "IPI Verde", que dará vantagens tributárias para as empresas que produzirem, por exemplo, veículos mais eficientes em termos de consumo energético, "deve ter uma solução nas próximas semanas", disse Calvet.

MARÇO