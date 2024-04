Dólar cai para perto dos R$5 em novo dia de alta do minério de ferro

Rugik e um operador ouvido pela Reuters chamaram atenção, no entanto, para a liquidez relativamente reduzida nesta terça-feira, com investidores segurando posições antes da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, na quarta-feira.

Participantes do mercado no Brasil também seguiam atentos ao noticiário sobre possível mudança na meta fiscal para 2025. O governo tem até o dia 15 para encaminhar ao Congresso o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano.

Na segunda-feira, surgiu a informação de que a meta pode cair de superávit primário de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para um resultado de 0% a 0,25%.

“A percepção de risco local está muito relacionada ao fiscal. Começamos 2024 muito tranquilos em relação a esta percepção fiscal, mas ela tende a piorar ao longo do ano”, avaliou Lopes, do banco BV. “Por isso apostamos em um nível de câmbio mais depreciado no fim do ano, de 5,30 reais.”

Às 17h09, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,01%, a 104,100.

Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de junho.