Ibovespa sobe com Petrobras; Vale arrefece

Em meio à agenda esvaziada no exterior, o clima no mercado também é de expectativa para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI na sigla em inglês) dos EUA de março na quarta-feira, quando também será divulgada a ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve.

"Investidores seguem atentos a sinais de quando o ciclo de cortes de juros nos EUA poderá ter início, após os dados de mercado de trabalho renovarem incertezas sobre esse processo", observaram economistas do Bradesco chefiados por Fernando Honorato em relatório a clientes nesta terça-feira.

Nos EUA, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, tinha elevação de 0,38%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro recuava a 4,3837%, de 4,424% na véspera.

A quarta-feira também é um dos pontos altos do calendário macroeconômico da semana no Brasil, uma vez que será conhecido o IPCA de março, o que também deve ajudar a calibrar as apostas sobre a taxa terminal da Selic no atual ciclo de afrouxamento monetário no país.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançava 0,70%, a 38,90 reais, ainda refletindo expectativas envolvendo a presidência da estatal e a distribuição de dividendos pela companhia. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a decisão sobre a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas cabe à empresa, mas destacou que o debate está bem encaminhado.