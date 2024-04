STF agiliza julgamento sobre responsabilidade de big techs após polêmica com Musk

Na nota, Toffoli mencionou que o tema já estava pronto para ser abordado pelo pleno do STF em maio do ano passado, mas teve sua análise adiada a pedido da Câmara dos Deputados, que discutia, à época, um projeto de lei para regulamentar a atividade de plataformas digitais para impedir a disseminação de desinformação, o chamado PL das Fake News.

A Câmara chegou a debater a medida, mas diante da pressão de big techs e da falta de consenso, deputados não conseguiram avançar na votação, que segue estacionada.

O assunto voltou à tona esta semana com a polêmica envolvendo do dono do X, e, além do STF, parlamentares e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva movimentam-se para pressionar por uma votação no plenário da Câmara.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), defendeu na segunda-feira que os deputados retomem a discussão da proposta, argumentando que "há um papel cívico que deve ser exercido pelas plataformas digitais" para impedir a disseminação de desinformação, discurso de ódio e ataques a instituições.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito)