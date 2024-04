Taxas futuras de juros no Brasil têm queda firme antes de novo dado de inflação nos EUA

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,295%, ante 10,389%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 10,615%, ante 10,709%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,12%, ante 11,186%.

Na segunda-feira as taxas dos DIs já haviam passado por ajustes de baixa, após as fortes altas registradas na semana passada, quando dados da economia norte-americana elevaram as apostas de que o Federal Reserve começará a cortar juros apenas em julho ou depois disso.

O movimento de ajuste continuou nesta terça-feira, desta vez com o auxílio do exterior, onde os yields também recuavam desde cedo.

“O fechamento da curva de juros no Brasil hoje é reflexo da queda das (taxas dos) Treasuries, no que me parece ser um movimento de correção, porque a agenda do dia está esvaziada, mas vínhamos com os títulos norte-americanos bem pressionados”, avaliou Rafael Sueishi, head de renda fixa da Manchester Investimentos.

Segundo ele, investidores também operavam no exterior tendo como horizonte a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, na quarta-feira. Se na segunda os yields foram impulsionados, nesta terça os agentes reduziram prêmios na curva para esperar os números.

No Brasil, participantes do mercado também seguiam atentos ao noticiário sobre possível mudança na meta fiscal para 2025. O governo tem até o dia 15 para encaminhar ao Congresso o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do próximo ano.