Fitch corta perspectiva de rating da China devido a riscos ao crescimento

PEQUIM (Reuters) - A Fitch cortou a perspectiva da classificação de crédito soberano da China para negativa nesta quarta-feira, citando riscos para as finanças públicas no momento em que a economia enfrenta crescente incerteza em sua mudança para novos modelos de crescimento.

O rebaixamento da perspectiva segue uma medida semelhante tomada pela Moody's em dezembro e ocorre no momento em que Pequim intensifica os esforços para estimular uma fraca recuperação pós-Covid na segunda maior economia do mundo com apoio fiscal e monetário.

"A revisão da perspectiva da Fitch reflete a situação mais desafiadora das finanças públicas da China em relação ao duplo golpe da desaceleração do crescimento e do aumento da dívida", disse Gary Ng, economista sênior do Natixis para a Ásia-Pacífico.