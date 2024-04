Sem depender de Fed, BCE coloca corte de juros na agenda

Apesar de dados mais fortes do que o esperado de inflação nos Estados Unidos na quarta-feira, o BCE ressaltou essa mensagem com nova redação em seu comunicado regular sobre as deliberações das autoridades.

"Se a avaliação atualizada do Conselho do BCE sobre as perspectivas de inflação, a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária aumentar ainda mais sua confiança de que a inflação está convergindo para a meta de forma sustentada, será apropriado reduzir o atual nível de restrição da política monetária", disse o BCE.

Em coletiva de imprensa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, reconheceu a relevância dos acontecimentos na economia dos EUA, mas destacou que as condições na zona do euro são diferentes.

"Somos dependentes de dados, não dependentes do Fed", disse ela.

Lagarde disse que "apenas alguns" membros do Conselho acreditam que já é hora de afrouxar a política monetária, mas concordaram em se juntar ao consenso e esperar. Ela disse que o banco terá mais informações e divulgará novas projeções de inflação e crescimento em junho.

O BCE disse que as informações recebidas confirmaram, de modo geral, sua avaliação anterior da inflação, enquanto o crescimento dos salários estava se moderando e as empresas estavam absorvendo mais dos aumentos dos custos de mão de obra por meio de suas margens de lucro.