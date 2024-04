Conab corta safras de milho e soja do Brasil; reduz exportação do cereal

A Conab citou que em Mato Grosso, maior produtor brasileiro, a maioria das lavouras de segunda safra apresenta "bom desenvolvimento, assim como em Goiás e Minas Gerais".

"Porém, em Mato Grosso do Sul e no Paraná, a redução das precipitações em março provocou sintomas de estresse hídrico em diversas áreas, comprometendo o seu potencial produtivo", afirmou a estatal em relatório.

Nas demais regiões produtoras, as plantações apresentam bom desenvolvimento, apesar do atraso no plantio, acrescentou.

Com o corte na estimativa de produção, a exportação de milho do Brasil -- maior exportador global no ano passado -- foi reduzida em 1 milhão de toneladas para 31 milhões de toneladas, versus recorde de 54,6 milhões no ciclo anterior.

Na comparação com a temporada 2022/23, a Conab estima queda de 16,4% para a segunda safra do cereal, que geralmente garante maiores excedentes para exportação. A estimativa de consumo interno foi pouco alterada, ficando em cerca de 84 milhões de toneladas, mas com um crescimento de mais de 5% na comparação anual.

SOJA