Fraqueza de preços ao consumidor da China e a deflação ao produtor apontam para mais estímulos

Na comparação mensal, os preços ao consumidor caíram 1,0%, arrefecendo em relação à alta de 1% em fevereiro e pior do que a queda de 0,5% prevista pelos economistas.

O núcleo da inflação na base anual, excluindo os preços voláteis de alimentos e energia, subiu 0,6% em março, de 1,2% em fevereiro.

Os dados sobre o período de janeiro a fevereiro e pesquisas de fábrica de março, que mostraram uma melhora na demanda, foram um alívio para as autoridades chinesas que buscavam estimular a fraca recuperação pós-Covid, mas economistas alertaram sobre as distorções do Ano Novo Lunar.

"Os efeitos sazonais definitivamente tiveram um papel importante - os preços dos alimentos subiram muito durante o Ano Novo Chinês em fevereiro e depois voltaram a cair", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit.

"De forma mais ampla, a questão do excesso de capacidade está repercutindo nos preços de uma forma que frustrará os esforços do Banco do Povo da China para reflacionar a economia", acrescentou Xu.

Os preços ao produtor caíram 2,8% em março em termos anuais, ampliando a queda de 2,7% no mês anterior e chegando a um ano e meio de quedas. Na comparação mensal, o índice caiu 0,1%.