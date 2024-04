Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem mais do que o esperado

O mercado de trabalho continua resiliente apesar dos aumentos de 525 pontos-base na taxas de juros pelo Federal Reserve desde março de 2022 para controlar a inflação. O crescimento do emprego acelerou em março, enquanto a taxa de desemprego caiu de 3,9% em fevereiro para 3,8%. Isso está contribuindo para manter a inflação elevada, por meio do aumento dos preços dos serviços.

A força do mercado de trabalho e a inflação teimosamente alta forçaram os mercados financeiros a adiar suas expectativas para o primeiro corte na taxa de juros pelo banco central dos EUA para setembro, em vez de junho.

A ata da reunião do Fed de 19 e 20 de março mostrou que as autoridades estavam preocupadas com a possibilidade de o progresso da inflação ter estagnado.

O banco central tem mantido sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho.

O número de pessoas que recebem auxílio após a semana inicial de ajuda, um indicador de contratação, aumentou em 28.000 durante a semana que terminou em 30 de março, para 1,817 milhão, segundo o relatório.

(Reportagem de Lucia Mutikani)