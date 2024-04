SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras planeja ter duas unidades produtoras de hidrogênio verde, uma situada no Nordeste e outra no Sudeste, disse nesta quinta-feira o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim, durante evento no Rio de Janeiro.

Em fevereiro, a Petrobras havia anunciado a construção uma planta-piloto de eletrólise para produção de hidrogênio de baixo carbono, no Rio Grande do Norte.

(Por Rodrigo Viga Gaier)