Varejo do Brasil surpreende com alta das vendas em fevereiro e atinge maior nível da série

Os dados divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que as vendas perderam força em relação ao avanço de 2,8% em janeiro, mas ainda assim atingiram o maior patamar da série histórica iniciada em janeiro de 2000.

“A expansão do crédito, emprego e renda, não especialmente em fevereiro, mas desde o ano passado, justifica a alta", disse o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, destacando que as vendas acumularam no primeiro bimestre deste ano alta de 2,5% em relação aos dois últimos meses de 2023.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, houve alta de 8,2%, contra projeção de ganho de 3,3%..

O varejo tende a se beneficiar neste ano de um mercado de trabalho aquecido, inflação sob controle e o ciclo de cortes da taxa básica de juros Selic, atualmente em 10,75%, ainda que ela permaneça em um nível elevado. A expectativa é de que atividades mais ligadas ao crédito tenham bom desempenho.

"Em 2024, o consumo tem se voltado para outros tipos de produtos, proporcionados pelo aumento da renda das famílias, a melhora no crédito e a queda na inadimplência. O segmento de varejo continuará sendo impulsionado pelo cenário doméstico mais favorável para o consumo, tendo em vista o mercado de trabalho aquecido e o ciclo de cortes da Selic", destacou Rafael Perez, economista da Suno Research.

Entre as oito atividades pesquisadas, seis mostraram ganhos nas vendas em fevereiro. Os destaques foram os setores de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (9,9%) e de Outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,8%).