Lucro do JPMorgan sobe 6%, mas previsão de receita de juros fica abaixo do esperado

O JPMorgan, o maior banco dos Estados Unidos em ativos, também acrescentou bilhões de dólares em empréstimos ao seu balanço patrimonial após adquirir o falido First Republic Bank em maio do ano passado, aumentando ainda mais sua receita com juros.

O presidente-executivo Jamie Dimon, entretanto, manteve seu tom cauteloso, apesar do crescente otimismo nos últimos meses sobre um pouso suave para a economia.

"Muitos indicadores econômicos continuam sendo favoráveis. Entretanto, olhando para o futuro, continuamos atentos a uma série de forças incertas significativas", disse ele em um comunicado.

Essas forças incluem conflitos globais "inquietantes", pressão inflacionária persistente e a redução da liquidez de bancos centrais, disse Dimon.

O banco espera que a NII do ano inteiro, excluindo negociações, seja de 89 bilhões de dólares, dependendo das flutuações do mercado. Esse valor está acima da estimativa anterior de 88 bilhões de dólares, mas abaixo dos 90,68 bilhões de dólares que os analistas esperavam, de acordo com a LSEG.

As ações do banco caíam 2% nas negociações pré-mercado. Os executivos do banco têm alertado há meses que seu aumento de NII não é sustentável.