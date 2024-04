Minério de ferro tem ganho semanal com melhora da perspectiva de demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro registraram nova alta nesta sexta-feira e caminhavam para fechar a semana com ganhos, graças à perspectiva de demanda mais positiva na China, maior mercado consumidor do minério, e à melhora dos fundamentos no curto prazo.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou a sessão do dia com alta de 3,12%, a 843,5 iuanes (116,57 dólares) a tonelada, o maior valor desde 26 de março. O contrato registrou a quinta sessão consecutiva de ganhos, e encerrou com aumento de 9,3% em base semanal.

O minério de ferro de referência de maio na Bolsa de Cingapura subiu 2,89%, para 111,35 dólares a tonelada, o maior valor desde 11 de março e um aumento de 6,8% até agora nesta semana.