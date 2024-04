Índice europeu STOXX 600 fecha com leve alta após ganhos no setor industrial compensar energia

Por Ankika Biswas e Ozan Ergenay e Johann M Cherian

(Reuters) - O índice acionário de referência da Europa fechou com leves ganhos nesta segunda-feira, com as ações de energia caindo devido à fraqueza dos preços do petróleo e compensando os ganhos do setor industrial, enquanto os investidores estavam atentos aos acontecimentos no Oriente Médio.

O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou em alta de 0,13%, a 505,93 pontos.