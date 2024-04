Leilão de privatização da geradora Emae recebe propostas de 3 grupos, dizem fontes

Uma das fontes confirmou que as três empresas entregaram as propostas.

Uma segunda fonte consultada confirmou à Reuters a participação da Matrix, uma joint venture da gestora Prisma Capital com uma subsidiária do grupo suíço Duferco que atua hoje nos segmentos de comercialização e geração de energia elétrica.

O leilão que marcará a venda da última estatal paulista de energia vinha sendo estudado por grandes grupos do setor elétrico e poderá movimentar ao menos 779,8 milhões de reais, com base no preço mínimo estabelecido pelo Estado de São Paulo para a alienação de suas ações.

A Eletrobras, outra importante acionista da Emae, vem sinalizando sua intenção de desinvestir do ativo no futuro.

A Emae opera um sistema hidráulico e gerador de energia elétrica entre a região metropolitana de São Paulo, baixada santista e médio Tietê. O principal ativo da empresa é a usina hidrelétrica de Henry Borden, com 889 megawatts (MW) de potência, que fica no pé da Serra do Mar e foi inaugurada na década de 1920.

O portfólio da empresa inclui mais três hidrelétricas de menor porte, que junto com Henry Borden somam 960,8 MW, e uma termelétrica de 472 MW arrendada para a Baixada Santista Energia (BSE), subsidiária integral da Petrobras.