Tesla demitirá mais de 10% da força de trabalho global em meio à queda nas vendas

A Tesla demitirá mais de 10% de sua força de trabalho global, de acordo com um memorando interno visto pela Reuters nesta segunda-feira, uma vez que a empresa enfrenta queda nas vendas em meio à intensificação da disputa de preços dos veículos elétricos.

A maior montadora do mundo em valor de mercado tinha 140.473 funcionários em todo o mundo em dezembro de 2023, segundo seu último relatório anual. O memorando não informou quantos empregos seriam afetados.

Alguns funcionários já foram notificados sobre as demissões, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters, recusando-se a ser identificada devido à delicadeza do assunto.