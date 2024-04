Ações da China caem com queda de small caps apesar do PIB forte

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta terça-feira, com as small capz liderando o declínio já que indicadores econômicos de março mostraram que a recuperação está perdendo força, apesar dos dados do PIB mais fortes do que o esperado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,07%, enquanto o índice de Xangai caiu 1,65%. Já o índice Hang Seng, de Hong Kong, teve perda de 2,12%.

As ações globais caíram para mínimas de dois meses nesta terça-feira depois que as vendas no varejo dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado reforçaram ainda mais a opinião de que o Federal Reserve pode não se apressar em cortar a taxa de juros este ano. As tensões geopolíticas no Oriente Médio ainda afetaram o apetite por risco.