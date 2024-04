Confiança dos investidores na Alemanha atinge o nível mais alto em dois anos

"Uma economia global em recuperação está aumentando as expectativas para a Alemanha, com metade dos entrevistados prevendo que a economia do país se recuperará nos próximos seis meses", disse o presidente do ZEW, Achim Wambach.

Contribuíram para o otimismo também as melhores avaliações da situação e das expectativas econômicas nos destinos de exportação da Alemanha, disse Wambach.

A avaliação da situação econômica na Alemanha, entretanto, permaneceu quase inalterada. Ela subiu de -80,5 pontos no mês anterior para -79,2 pontos negativos.

"Embora esse índice ainda esteja em território negativo, uma melhora gradual no desenvolvimento econômico parece possível ao longo do ano", disse Ulrich Wortberg, economista sênior do Helaba.

(Reportagem de Miranda Murray e Maria Martinez)