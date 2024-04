Corte de juros em junho pelo BCE será seguido gradualmente com novos movimentos, diz Villeroy

PARIS (Reuters) - O Banco Central Europeu dará continuidade ao esperado corte de juros em junho com uma abordagem gradual, mantendo-se atento a quaisquer possíveis consequências dos eventos no Oriente Médio, disse a autoridade do BCE François Villeroy de Galhau nesta terça-feira.

"Salvo grandes choques e surpresas, devemos decidir um primeiro corte nos juros no início de junho, seguido por outros num gradualismo pragmático e ágil", disse Villeroy em um discurso em Nova York.

“E obviamente monitoramos as possíveis consequências dos acontecimentos no Oriente Médio”, acrescentou.