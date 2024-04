Dólar se aproxima dos R$5,27 impulsionado por exterior; BC só observa

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar à vista fechou a terça-feira em forte alta no Brasil, na quinta sessão consecutiva de valorização, e atingiu o maior valor visto em mais de um ano, em meio ao avanço generalizado da moeda norte-americana no exterior, com investidores reagindo à perspectiva de juros altos nos EUA por mais tempo e às tensões no Oriente Médio, além de, localmente, às preocupações com as contas públicas.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,2686 reais na venda, em alta de 1,64%. Este é o maior valor de fechamento para a moeda norte-americana desde 23 de março de 2023, quando encerrou em 5,2898 reais. Em cinco dias úteis, a divisa acumulou elevação de 5,23% ante o real. Apesar do forte movimento, o Banco Central do Brasil se manteve novamente fora do mercado.