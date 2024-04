Mercado indica perspectiva de afrouxamento monetário menor este ano, mostra Focus

O BC decidiu no mês passado fazer nova redução de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, a 10,75% ao ano, mas encurtou sua indicação sobre cortes futuros ao citar uma ampliação de incertezas, afirmando que sua diretoria antevê corte na mesma intensidade apenas na próxima reunião, em maio.

O Focus, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou ainda que a expectativa para a alta do IPCA caiu 0,05 ponto percentual para este ano, a 3,71%. Mas a conta para o ano que vem aumentou em 0,03 ponto, a 3,56%. Para os dois anos seguintes a alta do IPCA segue sendo calculada em 3,50%.

O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.

Para o Produto Interno Bruto (PIB), a estimativa de crescimento em 2024 subiu a 1,95%, de 1,90% na semana anterior, permanecendo em 2,0% para 2025.

(Por Camila Moreira)