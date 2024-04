Autoridades do BCE defendem firmemente corte de juros em junho, mas opiniões divergem sobre julho

WASHINGTON/FRANKFURT (Reuters) - Autoridades do Banco Central Europeu (BCE) continuaram a defender nesta quarta-feira um corte nas taxas de juros em junho, apesar do aumento dos preços do petróleo e do enfraquecimento do euro, mas divergiram quanto à trajetória da política monetária além do movimento inicial.

O BCE sinalizou um corte para 6 de junho, mas as autoridades evitaram discutir o que acontecerá mais tarde, em parte devido à incerteza sobre os preços e em parte devido aos riscos de que o Federal Reserve, que define o tom para a economia mundial, possa adiar seus próprios cortes nos juros.

O chefe do banco central alemão, Joachim Nagel, defendeu totalmente o ajuste de junho, mas o membro do Conselho do BCE Piero Cipollone também pareceu considerar a possibilidade de outro movimento mais tarde.