Campos Neto diz que maior parte de nova onda de incerteza é global, mas cita risco fiscal doméstico

(Reuters) - O presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira a investidores nos Estados Unidos que a maior parte de uma nova onda de incertezas engloba fatores globais, mas também citou riscos fiscais domésticos em meio a uma "reprecificação" da saúde das contas públicas pelos mercados.

Em encontro com investidores em Washington organizado pela XP, Campos Neto disse que é muito importante manter as expectativas de inflação ancoradas e que o BC fará o que for necessário para alcançar esse objetivo.

(Por Bernardo Caram)