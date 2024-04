Intervenção no câmbio deve ser para disfuncionalidades e BC não reage a reprecificação, diz Campos Neto

"Não reagimos ao fato de que as pessoas estão reprecificando nosso prêmio de risco. Reagir a isso é muito perigoso, porque há muitos jeitos diferentes de se proteger com o prêmio de risco no Brasil. Se você suprime muito um deles, há vazamento para o outro", acrescentou Campos Neto.

Como exemplo, ele afirmou que, se o BC interferisse muito intensamente no mercado de câmbio em meio a uma elevada demanda por proteção, poderia haver uma compensação no mercado de títulos, com "explosão" na ponta longa da curva de juros.

Seus comentários vieram em resposta a pergunta sobre a possibilidade de intervenção depois que o dólar disparou na véspera pelo quinto pregão consecutivo, atingindo um pico intradiário próximo de 5,29 reais, com alguns agentes financeiros afirmando que isso justificaria atuação do BC.

A autarquia se manteve à margem e não interveio na terça-feira.

Depois de na véspera ter fechado em 5,2686 reais na venda, marcando máxima desde 23 de março de 2023 e acumulando ganho de mais de 5% em cinco sessões, o dólar tinha nesta tarde queda de 0,53%, a 5,2404 reais na venda.

O recente salto do dólar tem sido atribuído por membros do mercado a pessimismo crescente sobre quando o Federal Reserve começará a cortar os juros, a tensões geopolíticas crescentes e ao aumento da incerteza fiscal doméstica após o relaxamento da meta de resultado primário para 2025 pelo governo.