Portuguesa EDP vai mudar estrutura global e mira cortes de custos relevantes

Por Sergio Goncalves

LISBOA (Reuters) - A companhia de energia portuguesa EDP anunciou uma reestruturação interna para simplificar sua organização mundial, concentrar-se em crescimento e obter cortes de custos em um ambiente de mercado desafiador, disse o CEO à Reuters nesta quarta-feira.

Miguel Stilwell d'Andrade disse que "o contexto global é mais difícil do que há um ano, uma vez que os preços da energia estão muito mais baixos agora, reduzindo as receitas da EDP, e espera-se que as taxas de juros permaneçam mais altas por mais tempo".