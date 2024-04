Resultado da Netflix terá crescimento do número de assinantes em foco

Por Harshita Mary Varghese

(Reuters) - O plano da Netflix para manter o crescimento do número de assinantes após dois trimestres de sucesso estará em foco quando a empresa divulgar seus lucros na quinta-feira, com alguns analistas alertando que os ganhos ao se coibir o compartilhamento de senhas devem diminuir.

O pioneiro do streaming teve seu maior crescimento desde a pandemia no segundo semestre de 2023, com cerca de 22 milhões de pessoas se inscrevendo no serviço depois que a empresa restringiu o compartilhamento de senhas em todo o mundo.