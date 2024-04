Knot diz "não estar desconfortável" com apostas de três cortes de juros pelo em 2024

FRANKFURT (Reuters) - A inflação da zona do euro está a caminho de cair para a meta de 2% do Banco Central Europeu e três cortes nas taxas de juros este ano, conforme precificado pelos mercados, é uma possibilidade, disse o chefe do banco central holandês, Klaas Knot, à Bloomberg TV nesta quinta-feira.

"Não me sinto desconfortável com essa precificação do mercado, mas, ao mesmo tempo, não nos comprometemos previamente", disse Knot em uma entrevista. "Somos dependentes de dados, vamos reunião por reunião."

No mês passado, Knot levantou a perspectiva de três cortes nas taxas de juros em 2024, com possibilidades de movimentos em junho, setembro e dezembro.