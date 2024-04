Projeto para títulos da "Amazônia" em 2024 enfrenta ceticismo

Duas fontes com conhecimento direto do assunto disseram à Reuters que as discussões ainda estão em estágios preliminares dentro do governo brasileiro e que qualquer progresso, se confirmado, não ocorrerá este ano.

O Ministério da Fazenda disse que "até o momento" não tinha conhecimento de nenhuma discussão e que ainda não havia recebido uma proposta formal para um título da Amazônia.

O ministério também destacou a forte demanda do ano passado pelo primeiro título soberano verde do Brasil, que arrecadou 2 bilhões de dólares e foi vendido a uma taxa de juros de 6%.

O ministério planeja emitir mais títulos no futuro, acrescentou, embora fontes bancárias tenham sugerido que um título da Amazônia garantido pelos BMDs pode precisar de apenas metade dessa taxa de juros.

E há necessidade de manter as taxas de empréstimo tão baixas quanto possível. O custo de atingir as metas climáticas estabelecidas pelo Brasil -- o país pretende reduzir em mais da metade suas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e ser "zero líquido" até 2050 -- foi estimado em 100 bilhões de dólares por ano, ou 7% de sua produção econômica.

Outros países e os bancos de desenvolvimento envolvidos nos planos não comentaram o status das negociações quando questionados pela Reuters.