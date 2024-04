Honda anuncia investimento de R$4,2 bilhões no Brasil até 2030

A empresa, disse ele, espera produzir até 150.000 veículos por ano na fábrica de Itirapina até 2030, um aumento em relação aos 100.000 deste ano, visando tanto as vendas no mercado interno quanto as exportações.

Além do veículo híbrido-flex ainda a ser desenvolvido, Akiyama disse que a Honda também planeja lançar um novo SUV de entrada no mercado brasileiro em 2025.

Os comentários ocorreram após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto.

