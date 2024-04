Ibovespa sobe com suporte de Vale e Petrobras, mas tem perda semanal; Petz dispara

"O interesse do investidor estrangeiro está diminuindo referente ao Brasil, principalmente pelas incertezas fiscais, pela forma como a economia está conduzindo", destacou Renato Nobile, analista da Buena Vista Capital.

DESTAQUES

- PETZ ON disparou 37,14%, a 4,80 reais, após tocar a máxima intradia de 5,24 reais durante o pregão, com o anúncio de que assinou um memorando de entendimento não vinculante junto com a Cobasi para a combinação de seus negócios, que formará a maior rede de varejo pet do país. O preço inicialmente acertado para a união das empresas foi de 7,10 reais por ação da companhia, mais que o dobro do valor de fechamento das ações da Petz na véspera.

- PETROBRAS ON avançou 4,07%, a 42,72 reais, e PETROBRAS PN subiu 1,71%, a 40,53 reais, diante da expectativa de pagamento de dividendos extraordinários pela estatal. De acordo com o jornal O Globo, tudo caminha para que seja decidido, em assembleia geral ordinária de acionistas a ser realizada na próxima quinta-feira, pelo pagamento de 100% dos dividendos extras referentes ao exercício de 2023. No exterior, os preços do petróleo fecharam em leve alta, com o contrato do Brent subindo 0,21%, a 87,29 dólares o barril.

- VALE ON teve alta de 1,64%, a 63,36 reais, apesar de os futuros do minério de ferro voltarem a recuar na Ásia, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrando as negociações diurnas com queda de 0,34%, a 871 iuanes (120,30 dólares) a tonelada. Em Cingapura, o vencimento de referência caiu 0,12%, a 116,7 dólares a tonelada.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com queda de 0,57%, a 31,55 reais, enquanto BRADESCO PN cedeu 0,94%, a 13,64 reais. BANCO DO BRASIL ON recuou 0,79%, a 27,71 reais.