ONS reduz projeção de carga de energia em abril, prevê afluências acima da média no Sul

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu sua estimativa para a carga de energia no Brasil em abril, projetando agora um crescimento de 7,2% no comparativo anual, ante 8,2% previstos na semana anterior.

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão também estimou chuvas em hidrelétricas acima da média histórica no Sul, alcançando 143% da média de abril, contra 96% estimados há uma semana.

Para as demais regiões, foram mantidas as previsões de afluências no Sudeste/Centro-Oeste (85% da média) e Norte (84%), enquanto para o Nordeste foi feito leve ajuste (66%, ante 67% na semana anterior).