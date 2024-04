Ações de Hong Kong saltam após medidas; China cai

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong saltaram nesta segunda-feira, com os investidores encontrando conforto na decisão do órgão regulador de valores mobiliários da China de promover o status da cidade a um centro financeiro global, embora as ações chinesas tenham caído.

A China facilitará a listagem em Hong Kong das principais empresas chinesas e expandirá o esquema de investimento transfronteiriço Stock Connect, informou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China na sexta-feira.

O link de investimento entre a China continental e Hong Kong será ampliado para incluir fundos de investimento imobiliário e ações denominadas em iuan listadas em Hong Kong. Além disso, a barreira será reduzida para fundos negociados em bolsa no âmbito do Stock Connect.