China mantém taxas de empréstimo de referência, em linha com expectativas

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China manteve as taxas de referenciais de empréstimos em uma fixação mensal nesta segunda-feira, em linha com as expectativas do mercado.

A taxa primária para empréstimos (LPR) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,95%.

Em uma pesquisa da Reuters com 30 observadores do mercado realizada na semana passada, todos os entrevistados esperavam manutenção das taxas.