Desaceleração da China força bancos ocidentais a cortar custos no país

A receita líquida do Morgan Stanley gerada na Ásia caiu 12%, para 1,74 bilhão de dólares no primeiro trimestre, em relação ao ano anterior.

O dinheiro arrecadado por meio de IPOs por empresas chinesas, inclusive em bolsas de valores onshore e offshore, caiu 80% no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, para 2,9 bilhões de dólares, de acordo com dados da LSEG.

O valor total dos negócios de fusões e aquisições com envolvimento da China diminuiu 36%, de acordo com os dados da LSEG, o que aponta para comissões menores que os banqueiros ganharam de seus clientes por conta de serviços de assessoria a negócios.

E o mercado de fundos onshore da China registrou um crescimento discreto de 6% em ativos no ano passado, após um aumento de 1% em 2022, desacelerando em relação a um salto anual de mais de 27% em 2020 e 2021.

"Como as perspectivas para o mercado de ações e a economia chineses permanecem lentas, as empresas estrangeiras inevitavelmente tomarão medidas para simplificar seus negócios, especialmente porque a maioria passou por uma onda de contratações nos anos anteriores", disse Yoon Ng, diretor da consultoria de gestão de ativos globais Broadridge.

Embora o mercado espere que bancos de investimento e gestores de ativos estrangeiros continuem com medidas de corte de custos no curto prazo, não se espera que muitos se retirem da China, apostando na recuperação da segunda maior economia do mundo.