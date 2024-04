Dólar tem leve alta em linha com exterior antes de dados dos EUA

Esse movimento estava em linha com o avanço de 0,20% do índice do dólar frente a uma cesta de moedas fortes, com investidores à espera dos dados do índice de inflação PCE, o preferido do Federal Reserve, na sexta-feira. Após números de preços ao consumidor deste mês, os mercados adiaram apostas num primeiro corte de juros pelo Fed para setembro.

O mercado também aguarda números do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referentes ao primeiro trimestre, a serem divulgados na quinta.

Enquanto isso, no Brasil, a Petrobras publicou na noite de sexta-feira um fato relevante em que afirmou que seu conselho de administração "entendeu, por maioria", como satisfatórios os esclarecimentos da diretoria financeira da empresa de que a distribuição de dividendos extraordinários de até 50% do lucro líquido de 2023 não comprometeria a sustentabilidade da empresa.

Essa notícia "contraria reportagens de sexta-feira que auxiliaram bastante a queda do real, de que a Petrobras pagaria o valor integral desses dividendos extraordinários", disse Leonel Oliveira Mattos, analista de inteligência de mercados da StoneX.

"Essa mudança de perspectiva a respeito dos dividendos extraordinários da Petrobras de 100% para 50% pode ter um efeito negativo sobre a atração de investimentos externos."

Na sexta-feira, havia circulado na mídia notícias de que tudo caminhava para que a assembleia geral ordinária de acionistas da estatal decidisse pelo pagamento de 100% dos dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2023.