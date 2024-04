Wall Street fecha em alta de olho em balanços corporativos

Todos os 11 setores do S&P 500 fecharam em alta, com o de tecnologia e financeiro na liderança dos ganhos. Os mercados estavam se preparando para os resultados trimestrais das empresas de megacapitalização nesta semana, incluindo Tesla, Meta, Alphabet e Microsoft.

"Acho que é apenas uma compra após quedas padrão depois de um recuo de 5% que desperta as pessoas para colocar o dinheiro para trabalhar", disse Lamar Villere, gerente de portfólio da Villere & Co.

Os mercados monetários estão precificando apenas cerca de 41 pontos-base de cortes nos juros este ano, abaixo dos cerca de 150 pontos-base observados no início do ano, de acordo com dados da LSEG.

Além dos principais balanços corporativos, os mercados também estão aguardando a divulgação, nesta semana, do índice de inflação PCE de março -- o indicador de inflação preferencial do Fed -- para determinar melhor a trajetória da política monetária.

O S&P 500 ganhou 0,87%, para 5.010,60 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 1,11%, para 15.451,31 pontos. O Dow Jones teve alta de 0,67%, para 38.239,98 pontos.

As ações de megacapitalização terminaram em alta, com ganhos na Alphabet, na Amazon.com e na Apple entre 0,5% e 1,5%. A Nvidia subiu 4,4%, recuperando-se de uma queda de 10% na sessão anterior.