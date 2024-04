BC da China indica que pode acrescentar negociações de títulos do Tesouro a ferramentas de política monetária

PEQUIM (Reuters) - Uma autoridade sênior do banco central chinês sugeriu nesta terça-feira que a compra e venda de títulos do Tesouro pelo banco no mercado secundário poderia ser usada para a gestão de liquidez e como uma ferramenta de política monetária.

"A negociação de títulos do Tesouro pelo banco central no mercado secundário pode ser usada como um método de gerenciamento de liquidez e uma reserva de ferramentas de política monetária", disse o Financial News - uma publicação apoiada pelo Banco do Povo da China - citando o funcionário não identificado.

O mercado de títulos do Tesouro da China se tornou o terceiro maior do mundo e sua liquidez melhorou, possibilitando que o banco central realize compras e vendas de títulos no mercado secundário, disse a autoridade citada.