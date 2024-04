Há acordo político para limitar custo do Perse a R$15 bi, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que há acordo político entre governo e lideranças partidárias para votação do projeto de lei que limita o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), estipulando um custo total máximo de 15 bilhões de reais.

Negociações preliminares apontavam para um acordo que limitaria o gasto do governo com o programa a 15 bilhões de reais em três anos, com sua extinção em 2027 ou quando se esgotasse essa verba. O texto pode ser votado na Câmara nesta terça.

"Deve votar hoje, estão ajustando redação, mas a espinha dorsal do que foi debatido foi validada por duas dúzias de líderes", afirmou.