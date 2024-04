Ibovespa recua com Vale e siderúrgicas, mas Itaú e NY atenuam perda

De acordo com a pesquisa, economistas no mercado agora veem a Selic em 9,50% no final deste ano, de 9,13% anteriormente. Para 2025, a mediana das projeções passou para 9% ante 8,50%.

DESTAQUES

- USIMINAS PNA desabou 13,91%, a 9,10 reais, após divulgar uma queda de 47% no resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado nos primeiros três meses do ano. A companhia estimou estabilidade no volume de vendas de minério de ferro e aço no segundo trimestre. Ainda no radar, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Brasil (Gecex) decidiu elevar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volume de importação para esses produtos.

- VALE ON caiu 0,87%, a 62,78 reais, com os preços futuros do minério de ferro fechando em baixa pela segunda sessão consecutiva na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian cedeu 1,91%, a 849 iuans (117,17 dólares) a tonelada, uma mínima desde 17 de abril. A mineradora também reporta resultado na quarta-feira. No setor de mineração e siderurgia, GERDAU PN terminou com uma queda de 4,03% e CSN ON perdeu 2,44%.

- PETROBRAS PN cedeu 0,19%, a 41,42 reais, após seis pregões seguidos de alta, período em que acumulou um ganho de 6,57% relacionado apoiado principalmente pelo noticiário envolvendo dividendos extraordinários da companhia. No exterior, o barril de petróleo Brent terminou com alta de 1,63%

- MAGAZINE LUIZA ON recuou 5,88%, a 1,44 real, um dia antes de assembleia de acionistas que deve decidir, entre outros pontos, sobre grupamento de ações na proporção de 10 papéis para 1. Também na coluna negativa, CASAS BAHIA ON perdeu 4,48%, a 5,97 reais.