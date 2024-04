Mercado da China é pressionado por ações cíclicas; Hong Kong tem alta

XANGAI (Reuters) - O mercado acionário da China fecharam em queda nesta terça-feira, pressionadas por ações cíclicas como metais, enquanto as empresas de tecnologia impulsionaram o índice de Hong Kong.

As empresas de metais não ferrosos lideraram as quedas na China, caindo 4,5%, enquanto as ações relacionadas a carvão recuaram 2,4%.

As ações de tecnologia lideraram os ganhos em Hong Kong, com a gigante de entregas Meituan e a gigante do comércio eletrônico JD.com subindo 8,0% e 6,1%, respectivamente.