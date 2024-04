Câmbio e alta no custo de placa comprada devem fazer Usiminas subir preços de aço, diz executivo

As ações da Usiminas despencavam cerca de 11% às 12h19 (horário de Brasília) em meio a decepção do mercado com as perspectivas apresentadas pela empresa, que mostrou forte queda no lucro líquido do primeiro trimestre, para 36 milhões de reais.

Quanto aos custos, o vice-presidente financeiro, Thiago Rodrigues, afirmou que a Usiminas espera ter um custo total de produção de aço no segundo trimestre perto da estabilidade ante os três primeiros meses do ano, apesar da melhora de produtividade que a empresa vem conseguindo após a reforma geral do alto forno 3 de sua usina em Ipatinga (MG).

Segundo Rodrigues, apesar do alto forno 3 estar permitindo uma redução nos custos de produção de aço da empresa, a operação da Usiminas em Cubatão (SP) deve compensar este efeito no segundo trimestre por causa do custo de placa de Cubatão, além da depreciação do câmbio.

"Ainda estamos com expectativa de redução de custo na produção de aço, mas a taxa de câmbio e maiores preços de placas adquiridas...tendem a manter o CPV por tonelada estável", disse Rodrigues.

O executivo explicou que, diante do tempo que leva desde a compra das placas até a entrega para laminação em Cubatão, o efeito do aumento no preço do material "deve transitar pelo resultado" no segundo trimestre.

Analistas da XP afirmaram esperar que as margens da Usiminas continuem pressionadas em um futuro próximo. "Além disso,...sem visibilidade dos aumentos de preços de aço, vemos espaço limitado para melhorias significativas no fluxo de caixa livre ao longo de 2024", acrescentaram.